18:52 31.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185445:labazovych

В "Борисполе" таможенники изъяли оборудование для добычи криптовалюты - ФОТО

В аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы выявили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга криптовалюты. Общая сумма оборудования составила 13 миллионов гривен.

В

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Как отмечается, груз направлялся на адрес украинского субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом. Также таможенники уверяют, что злоумышленники приобрели дорогостоящее видеокарты в Гонконге. Кроме того, нарушители порядка успели подать даже документы, содержащие неправдивые данные относительно стоимости товара.

К слову, в результате указанной незаконной сделки Госбюджет Украины мог потерять миллионы гривен.

В настоящее время по данному факту полицейские возбудили административное дело о нарушении таможенных правил. Устройства в количестве 200 штук весом 950 килограммов были изъяты до решения суда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.

Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно, когда в Киеве появится 4G Умер режиссер мультфильмов Анатолий Резников - ФОТО Российский боец всегда думал о поединке против Мира Украина в 2017 году собрала 61,3 миллиона тонн зерновых
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив