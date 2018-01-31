В "Борисполе" таможенники изъяли оборудование для добычи криптовалюты - ФОТО

В аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы выявили незаконный ввоз на территорию Украины партии видеокарт для майнинга криптовалюты. Общая сумма оборудования составила 13 миллионов гривен.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Как отмечается, груз направлялся на адрес украинского субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом. Также таможенники уверяют, что злоумышленники приобрели дорогостоящее видеокарты в Гонконге. Кроме того, нарушители порядка успели подать даже документы, содержащие неправдивые данные относительно стоимости товара.
К слову, в результате указанной незаконной сделки Госбюджет Украины мог потерять миллионы гривен.
В настоящее время по данному факту полицейские возбудили административное дело о нарушении таможенных правил. Устройства в количестве 200 штук весом 950 килограммов были изъяты до решения суда.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.