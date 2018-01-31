В "Борисполе" таможенники изъяли оборудование для добычи криптовалюты - ФОТО

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Как отмечается, груз направлялся на адрес украинского субъекта внешнеэкономической деятельности авиатранспортом. Также таможенники уверяют, что злоумышленники приобрели дорогостоящее видеокарты в Гонконге. Кроме того, нарушители порядка успели подать даже документы, содержащие неправдивые данные относительно стоимости товара.

К слову, в результате указанной незаконной сделки Госбюджет Украины мог потерять миллионы гривен.

В настоящее время по данному факту полицейские возбудили административное дело о нарушении таможенных правил. Устройства в количестве 200 штук весом 950 килограммов были изъяты до решения суда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшняя социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты и проведения ICO.