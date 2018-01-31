21:32 31.01.2018 | Происшествия | Новости
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Украинцев среди пострадавших в аварии в Ростовской области нет - МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области.

Украинцев среди пострадавших в аварии в Ростовской области нет - МИД

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел проверил информацию. Об этом говорится в сообщении департамента, опубликованном в среду, 31 января, в микроблоге на Twitter.

Согласно сообщению, украинцев нет, как среди погибших, так и среди пострадавших в аварии в Ростовской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ростовской области в России в среду утром, 31 января пассажирский автобус слетел на обочину. Из-за сильного гололеда водитель не справился с управлением.

В результате автобус, в салоне которого был 31 пассажир, перевернулся и слетел с дороги. На месте аварии погибли четыре человека, среди которых – ребенок. Еще 13 человек пострадали.

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