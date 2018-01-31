Украинский МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в аварии Ростова-на-Дону

Как сказано в сообщении, опубликованном официальной странице МИД в Twitter, консул проверяет информацию, могли ли быть среди пассажиров автобуса, украинцы. После проверки - сообщим, - отмечает министерство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ростовской области в России в среду утром, 31 января пассажирский автобус слетел на обочину. Из-за сильного гололеда водитель не справился с управлением.

В результате автобус, в салоне которого был 31 пассажир, перевернулся и слетел с дороги. На месте аварии погибли четыре человека, среди которых – ребенок. Еще 13 человек пострадали.