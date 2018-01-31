Под Харьковом перевернулся рейсовый автобус, пострадали четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением.

Его машина выехала на обочину дороги и перевернулась. На момент аварии в салоне машины находились 12 пассажиров.

От удара 35-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга, еще трое пассажиров - ушибы различных частей тела. Врачи сообщили, что сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Остальные пассажиры и водитель не пострадали. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Чкаловское Чугуевского района сегодня около семи часов утра перевернулся автобус " Харьков – Купянск". По словам полицейских, автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра.