00:30 31.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом перевернулся рейсовый автобус, пострадали четыре человека

В Харьковской области во вторник, 30 января, на автодороге Чугуев-Меловое перевернулся рейсовый автобус.

Под Харьковом перевернулся рейсовый автобус, пострадали четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением.

Его машина выехала на обочину дороги и перевернулась. На момент аварии в салоне машины находились 12 пассажиров.

От удара 35-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга, еще трое пассажиров - ушибы различных частей тела. Врачи сообщили, что сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Остальные пассажиры и водитель не пострадали. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле села Чкаловское Чугуевского района сегодня около семи часов утра перевернулся автобус " Харьков – Купянск". По словам полицейских, автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра.

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