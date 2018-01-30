Войска Асада причастны к крупнейшей химической атаки в Сирии

Специалисты ОЗХО впервые за последнее несколько лет сумели доказать связь между складом химического оружия правительственных войск Сирии и химической атакой с использованием зарина в оазисе Гута. Не для кого не секрет, что атака была вблизи от Дамаска 21 августа 2013 года, в результате которой погибло от 281 до 1729 человек.
Сообщаеся, что экспертам лаборатории Организации по запрещению химического оружия удалось выяснить, что маркеры на образцах из Гуте полностью совпадают из мест других химических атак. В частности, в Хан Аль-Асал в марте 2013 года и Хан-Шейхун в апреле 2017 года.
Соответствующая информация является основной частью доклада комиссии ОЗХО для ООН о химической атаке в Хан-Шейхуне. В тот момент ответственность возлагалась на войска Асада, передает агентство Reuters.
Как известно, результаты анализов маркеров из Гуты тогда не вошли в доклад, поскольку мандат комиссии на это не распространялся.
В связи с этим независимые эксперты также настаивают на том, что эти выводы являются самыми сильными научными доказательствами на сегодняшний день, что сирийское правительство несет ответственность за химическую атаку в Гуте.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет безопасности ООН планирует провести голосование по резолюции, которая предусматривает продление расследования химических атак в Сирии.