Войска Асада причастны к крупнейшей химической атаки в Сирии

Сообщаеся, что экспертам лаборатории Организации по запрещению химического оружия удалось выяснить, что маркеры на образцах из Гуте полностью совпадают из мест других химических атак. В частности, в Хан Аль-Асал в марте 2013 года и Хан-Шейхун в апреле 2017 года.

Соответствующая информация является основной частью доклада комиссии ОЗХО для ООН о химической атаке в Хан-Шейхуне. В тот момент ответственность возлагалась на войска Асада, передает агентство Reuters.

Как известно, результаты анализов маркеров из Гуты тогда не вошли в доклад, поскольку мандат комиссии на это не распространялся.

В связи с этим независимые эксперты также настаивают на том, что эти выводы являются самыми сильными научными доказательствами на сегодняшний день, что сирийское правительство несет ответственность за химическую атаку в Гуте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет безопасности ООН планирует провести голосование по резолюции, которая предусматривает продление расследования химических атак в Сирии.