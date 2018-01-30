В Париже уровень воды в Сене снижается - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня мэр Парижа Анн Идальго провела совещание с главами столичных округов, на котором обсуждалась ситуация с паводком и его возможные последствия. При этом она отметила, что могут возникнуть проблемы, связанные с электричеством, системой водоснабжения и отопления.

Кроме того, по ее словам, в среду в Париже ожидаются новые ливни, которые могут усугубить проблему.

Вместе с тем местные СМИ пишут, что берега Сены в Париже до сих пор затоплены, продолжает действовать запрет на движение речного транспорта. Также закрыты станции скоростной железнодорожной линии RER C. Около 1,5 тысяч домов в столичном регионе Иль-де-Франс остались без света, территория 242 общин оказалась затоплена.

Мэр города Вильнев-Сен-Жорж Сильви Альтман рассказала, что для тех, чьи дома пострадали от стихии, открыты три убежища.

Туда направились около 250 человек, однако, по словам мэра, реальное число горожан, покинувших свои дома, гораздо выше - многие уехали к родным и друзьям.

Напомним, накануне уровень воды в Сене поднялся до отметки 5,8 метра, что стало пиковым показателем за время паводка.

В 12 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за наводнения.

Как сообщал УРА-Информ, река Сена вышла из берегов после проливных дождей. Некоторые улицы сами превратились в реки и жителям приходится передвигаться на лодках.