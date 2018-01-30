В Киргизии горел крупнейший в стране рынок, два человека пострадали - ФОТО, ВИДЕО
В киргизском городе Бишкек во вторник, 30 января, горел крупнейший в стране Ошский рынок.
В результате инцидента два человека отравились угарным газом. Как сообщает местное издание knews.kg, огонь охватил площадь более чем в три тысячи квадратных метров.
На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание. Вместе с тем, по данным киргизского Министерства чрезвычайным ситуаций, пожар приехали тушить12 пожарных расчетов.
Причины возгорания пока не установлены, на месте работает пожарная лаборатория, - сообщили в министерстве, добавив, что в связи с инцидентом Ошский рынок оцеплен, а движение по прилегающим улицам перекрыто.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 29 января, на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации, расположенной на Тайване, прогремел взрыв. О пострадавших пока не сообщает. Как сообщает Reuters, взрыв произошел после пожара, который начался в результате неисправности печи.
Во вторник, 28 февраля, около шести часов утра через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовали две колонны российского так называемого "гуманитарного конвоя".