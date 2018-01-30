20:05 30.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Киргизии горел крупнейший в стране рынок, два человека пострадали - ФОТО, ВИДЕО

В киргизском городе Бишкек во вторник, 30 января, горел крупнейший в стране Ошский рынок.

В Киргизии горел крупнейший в стране рынок, два человека пострадали - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента два человека отравились угарным газом. Как сообщает местное издание knews.kg, огонь охватил площадь более чем в три тысячи квадратных метров.

На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание. Вместе с тем, по данным киргизского Министерства чрезвычайным ситуаций, пожар приехали тушить12 пожарных расчетов.

Причины возгорания пока не установлены, на месте работает пожарная лаборатория, - сообщили в министерстве, добавив, что в связи с инцидентом Ошский рынок оцеплен, а движение по прилегающим улицам перекрыто.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 29 января, на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации, расположенной на Тайване, прогремел взрыв. О пострадавших пока не сообщает. Как сообщает Reuters, взрыв произошел после пожара, который начался в результате неисправности печи.

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