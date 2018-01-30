12:16 30.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске упал строительный кран, два человека погибли - ФОТО

Во вторник утром, 30 января, в селе Хриплин, который расположен на территории Ивано-Франковска, произошел несчастный случай на строительной площадке.

В Ивано-Франковске упал строительный кран, два человека погибли - ФОТО

Тут упал строительный кран. В результате инцидента погибли два человека. Как сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковска, трагедия произошла на улице Элеваторной.

Башенный кран упал от порыва ветра на грузовой автомобиль ЗИЛ. В момент падения в кабине находились люди. Сейчас сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже достали тела погибших из автомобиля.

На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции, которая выясняет все обстоятельства несчастного случая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в метрополитене Тбилиси рухнула часть потолка на станции Варкетили. В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек. Некоторые из них госпитализированы.

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