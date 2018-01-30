Смертник взорвал машину на блокпосту в Йемене, десятки жертв

Об этом сообщает издание Reuters.

В результате атаки смертника, по меньшей мере 11 человек погибли и трое получили ранения. В свою очередь очевидцы уверяют, что жертв больше.

По словам местных жителей, у блокпоста на северо-восток от Атаки, столицы провинции Шабва, группа боевиков открыла огонь, в результате чего убиты 12 человек.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ" взрыв, который прогремел в Кабуле, устроил террорист-смертник. В результате инцидента погибли не менее 11 человек. Еще более 25 человек получили ранения.