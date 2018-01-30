11:27 30.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Полтавой пламя охватило свалку твердых бытовых отходов

Спасатели почти сутки пытаются ликвидировать пожар, который возник на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов.

Под Полтавой пламя охватило свалку твердых бытовых отходов

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

По информации спасателей, возгорание возникло еще в 14.50 понедельника, 29 января. Установлено, что горит мусор на площади 200 кв.м.

Вечером пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. Сейчас, работы по тушению продолжаются. Все причины произошедшего устанавливается.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киевской област горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".

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