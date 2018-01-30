Под Полтавой пламя охватило свалку твердых бытовых отходов

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

По информации спасателей, возгорание возникло еще в 14.50 понедельника, 29 января. Установлено, что горит мусор на площади 200 кв.м.

Вечером пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. Сейчас, работы по тушению продолжаются. Все причины произошедшего устанавливается.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киевской област горел ресторанный комплекс. Инцидент произошел в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт".