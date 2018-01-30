15:30 30.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом автобус сдуло ветром - ФОТО

Возле села Чкаловское Чугуевского района сегодня, 30 января, около 7:45, перевернулся автобус "Харьков – Купянск".

Под Харьковом автобус сдуло ветром - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области.

По словам полицейских, автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра.

В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мексике автобус с иностранными туристами попал аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 15 человек. 

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