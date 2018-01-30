Под Харьковом автобус сдуло ветром - ФОТО

Возле села Чкаловское Чугуевского района сегодня, 30 января, около 7:45, перевернулся автобус "Харьков – Купянск".
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области.
По словам полицейских, автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра.
В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мексике автобус с иностранными туристами попал аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 15 человек.