16:31 30.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Оккупированный Луганск снова остался без воды

Местные жители подконтрольного сепаратистами Луганска во вторник, 30 января, рассказали, что в очередной раз им отключили холодную водопроводную воду.

Оккупированный Луганск снова остался без воды

Об этом LIGA.net сообщили источники в городе.

Согласно словам потерпевших, воду совсем недавно давали по графику в разных районах. К примеру, это два-три часа в день утром и вечером. Однако самы проблемы с ее подачей до конца, так и не были решены, поэтому люди делали запасы в тазиках.

Также информацию об отключении воды в Луганске подтвердил пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Наседкин. Вместе с тем он не стал давать прогнозы, когда именно возобновится подача воды. 

"Сегодня отключили. Причина - долги Попаснянского водоканала", - сказал он. По его словам, долг перед ЛЭО составляет по состоянию на сегодня 170 млн грн с июля 2015 года.

Стоит добавить, что серьезные проблемы с водой в Луганске длятся уже не первый год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики в оккупированном Луганске не разрешили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетить территорию, на которой находились грузовики с российским так называемым "гуманитарным конвоем".

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