На Закарпатье авто упало в реку, двое погибших - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области. По словам полицейских, что житель села Нижняя Апша, находясь за рулем Оpel Тigra не справился с управлением авто и перевернулся в реку.

Предварительно установлено, что во время движения в салоне авто находилось трое человек. Водитель и 32-летний житель села Топчино погибли на месте.

Другой пассажир - 39-летний житель села Топчино сумел выбраться из салона авто. Ему оказана медицинская помощь.

В данное время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице произошло ужасающее ДТП на ул. Стеценко. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых – ребенок. Предварительно установлено, автомобиль Mercedes двигался со стороны станции метро Сырец в сторону Интернациональной площади, автомобиль Audi - во встречном направлении.