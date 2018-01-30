Легенда столичного "Динамо" попал в серьезную автокатастрофу - ФОТО

Об этом украинский футболист признался на своей странице в Instagram.

Отметим, что Шовковский ехал в темноте по заснеженной трассе. Так, внезапно на его пути возникает стадо диких кабанов, которые перебегали через дорогу.

К счастью, великолепная реакция не подвела Шовковского, который сумел вовремя притормозить и почти избежать столкновения.

"Ехали мы вечером домой... Все кабанчики живи и здоровы!", - написал Александр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном шоссе на улице Заболотного водитель фуры не справился с управлением и влетел в столб. По предварительной информации, фура двигалась со стороны столичного шоссе, а затем резко повернула в правую сторону и врезалась в столб. В результате аварии кабина с водителем отлетела на 20-30 метров от место происшествия и смяла за собой три автомобиля.