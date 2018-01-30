12:32 30.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Легенда столичного "Динамо" попал в серьезную автокатастрофу - ФОТО

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский угодил в дорожное-транспортное происшествие, после чего чудом остался жив.

Легенда столичного

Об этом украинский футболист признался на своей странице в Instagram.

Отметим, что Шовковский ехал в темноте по заснеженной трассе. Так, внезапно на его пути возникает стадо диких кабанов, которые перебегали через дорогу.

К счастью, великолепная реакция не подвела Шовковского, который сумел вовремя притормозить и почти избежать столкновения.

"Ехали мы вечером домой... Все кабанчики живи и здоровы!", - написал Александр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном шоссе на улице Заболотного водитель фуры не справился с управлением и влетел в столб.  По предварительной информации, фура двигалась со стороны столичного шоссе, а затем резко повернула в правую сторону и врезалась в столб. В результате аварии кабина с водителем отлетела на 20-30 метров от место происшествия и смяла за собой три автомобиля.

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