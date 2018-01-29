В Запорожье 30 пожарных тушили кран - ФОТО

Тушить пожар приехали 30 спасателей, которые использовали восемь пожарных машин. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила около восьми часов утра.

Уже на месте спасатели выяснили, что рядом с лодочной станцией на реке Днепр горят трюмы внутри крана, который находится на воде, на общей площади сто квадратных метров.

Инцидент произошел на Набережной магистрали в Орджоникидзевском районе Запорожья. К счастью никто во время пожара не пострадал. К десяти часам огонь был полностью потушен, спасатели провели разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причину возгорания устанавливают. По данному факту проведут расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 26 января, в Полтаве произошел масштабный пожар. В городе загорелся рынок "Алмазный". Как сообщает пресс-служба полиции города, уже на месте спасатели установили, что огнем охвачено несколько торговых павильонов.