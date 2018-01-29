В Варшаве столкнулись три трамвая, 11 человек получили травмы - ФОТО

В результате аварии пострадали 11 человек. При этом скорая помощь увезла в больницу восемь человек. Остальные от госпитализации отказались.

Как сообщает издание TVN Warszawa, ссылаясь на данные полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Греекка. В полиции также заверили, что все водители были трезвыми.

При этом первый трамвай остановился перед остановкой - другой позади него, а затем третий въехал в него.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше водитель грузовика заснул за рулем и въехал в жилой дом, где на тот момент спали трое детей. Машина на скорости проломила стену и въехала в комнату, где спали трое детей. К счастью, ни один ребенок не получила физических повреждений.