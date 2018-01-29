10:32 29.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве в квартире обнаружены тела двух взрослых и одного ребенка

В воскресенье, 28 января, в городе Николаев в одной из квартир нашли тела трех человек.

В Николаеве в квартире обнаружены тела двух взрослых и одного ребенка

При этом один из них был ребенок. Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, тела были обнаружены около двух часов дня.

Вместе с тем причина гибели пока не установлена. Признаков пожара нет. Подразделения ГосЧС не привлекались, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 28 января, горела многоэтажка. В результате возгорания погиб один человек. Еще двое жителей дома получили травмы. Как сообщает оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций, информацию о пожаре спасатели получили после двух часов дня.

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