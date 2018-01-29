В Китае разбился военный самолет

Он выполнят учебный полет. Сколько было человек на борт самолета пока не известно. Вместе с тем на данный момент проводятся поисковые работы по поиску экипажа.

Как сообщает издание Xinhua, инцидент произошел в провинции Гуйчжоу. Самолет принадлежит Военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая.

При этом о модели упавшего самолета и возможных причинах авиакрушения пока также не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 января в Колумбии в результате крушения военного вертолета МИ-17 около города Сеговия в северной провинции Антиокия погибли десять человек. На борту вертолета были восемь военных и двое гражданских.