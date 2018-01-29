11:32 29.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове возле супермаркета прогремел взрыв, пострадали два человека - ФОТО

В спальном районе Харькове в понедельник утром, 29 января, возле супермаркета прогремел взрыв.

В Харькове возле супермаркета прогремел взрыв, пострадали два человека - ФОТО

В результате инцидента травмы получили два человека. Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информация о взрыв возле магазина на улице Клочковской поступила в полицию сегодня около десяти часов утра.

Уже на месте правоохранители установили, что пострадали женщина и ребенок. Врачи увезли в больницу 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом "рваная рана бедра" и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 28 января, неизвестные в Ровенской области бросили гранату в забор двора местного жителя. К счастью во время инцидента никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба областной полиции, информация о взрыве поступила около двух часов ночи. В полицию позвонил 37-летний житель села Ясинец. Он рассказал, что злоумышленники бросили в его забор взрывной предмет.

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