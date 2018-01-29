В Индии автобус свалился в реку, десятки погибших

На место пришествия мгновенно прибыла карета скорой, по меньшей мере 10 человек погибли, семеро раненых удалось спасти.

Сам автобус был рассчитан на 42 человека, но пока неизвестно, сколько именно пассажиров в нем находилось.

Отмечается, что местные жители сами начали спасательную операцию. А затем выразили недовольство поздним приездом полиции и спасателей, забросав их камнями. Некоторые машины были подожжены.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Перу автобус с пассажирами упал в пропасть. В результате аварии, по последним данным, погибли 48 человек. На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились не менее 50 человек.