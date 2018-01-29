В Германии неизвестные похитили две фуры с 44 тоннами шоколада

Об этом сообщает Stern.de.

Как отмечается, правоохранители заметили одну из фур на шоссе недалеко от промзоны. Оказалось, водителю удалось скрыться, однако груз остался в прицепе.

Второй грузовик был обнаружен близ города Лар, на этот раз прицеп оказался пуст — злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться.

В данный момент сотрудники полиции проводят расследование происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столиц грабители вынесли из ресторана фермы для майнинга. Также известно, что неизвестные мужчины принесли ущерб столичному заведению, по меньшей мере, на 30 тысяч долларов. Известно, что после ограбление нарушители порядка скрылись в неизвестном направлении.