10:16 29.01.2018 | Происшествия | Новости
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Уровень воды в Сене в Париже достиг пиковых значений

В ночь на понедельник, 29 января, уровень воды в реке Сена, из-за которого продолжается наводнение в Париже, достиг пиковых значений.

Уровень воды в Сене в Париже достиг пиковых значений

Вода в реке поднялась до отметки 5,84 метра. Как сообщает французское издание Le Figaro, это на четыре метра выше нормы. При этом до этого максимальный показатель был зарегистрирован в июне 2016 года, когда вода достигла уровня в 6,10 метров.

Издание также сообщает, что сегодня утром дороги вдоль набережной в Париже остаются затопленными, а транспортный департамент закрыл до 5 февраля семь станций метро в центре города.

Вместе с тем синоптики ожидают, что с сегодняшнего дня вода пойдет на убыль.

Напомним, исторический максимум в Сене в 8,62 метра был зафиксирован более ста лет назад - в 1910 году.

Как сообщал УРА-Информ, вчера из-за наводнения в Париже эвакуированы 1500 человек. Кроме того, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 домов остались без газа. Службы спасения обеспечили обесточенные дома генераторами.

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