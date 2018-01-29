Уровень воды в Сене в Париже достиг пиковых значений

Вода в реке поднялась до отметки 5,84 метра. Как сообщает французское издание Le Figaro, это на четыре метра выше нормы. При этом до этого максимальный показатель был зарегистрирован в июне 2016 года, когда вода достигла уровня в 6,10 метров.

Издание также сообщает, что сегодня утром дороги вдоль набережной в Париже остаются затопленными, а транспортный департамент закрыл до 5 февраля семь станций метро в центре города.

Вместе с тем синоптики ожидают, что с сегодняшнего дня вода пойдет на убыль.

Напомним, исторический максимум в Сене в 8,62 метра был зафиксирован более ста лет назад - в 1910 году.

Как сообщал УРА-Информ, вчера из-за наводнения в Париже эвакуированы 1500 человек. Кроме того, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 домов остались без газа. Службы спасения обеспечили обесточенные дома генераторами.