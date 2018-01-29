Полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство

По факту взрыва в Харькове, который произошел в понедельник утром, 29 января, возле супермаркета, полиция возбудила дело.
При этом правоохранители квалифицировали инцидент, как хулиганство. Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.
Эта санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В полиции также напомнили, что травмы получили 53-летняя женщина и двухлетний мальчик. Женщина работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.
Вместе с тем советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил в эфире одного из украинских телеканалов, что взрыв в Харькове может стать опасным прецедентом для Украины. По его мнению, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва в Харькове пострадали два человека.
Врачи увезли в больницу 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом "рваная рана бедра" и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области.