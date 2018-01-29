13:15 29.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185246:Polishuk

Полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство

По факту взрыва в Харькове, который произошел в понедельник утром, 29 января, возле супермаркета, полиция возбудила дело.

Полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство

При этом правоохранители квалифицировали инцидент, как хулиганство. Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Эта санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В полиции также напомнили, что травмы получили 53-летняя женщина и двухлетний мальчик. Женщина работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

Вместе с тем советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил в эфире одного из украинских телеканалов, что взрыв в Харькове может стать опасным прецедентом для Украины. По его мнению, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва в Харькове пострадали два человека.

Врачи увезли в больницу 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом "рваная рана бедра" и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области.

Поделиться
Читайте также:
 
Спрос на фермерскую продукцию - ВИДЕО Запасы угля в Украине за неделю снизились на 10 процентов TAYANNA определилась с песней для Евровидения-2018 - ВИДЕО Украинское правительство выплатило 2,8 млрд гривен помощи переселенцам
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив