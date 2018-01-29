Полиция квалифицировала взрыв в Харькове, как хулиганство

При этом правоохранители квалифицировали инцидент, как хулиганство. Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, следственное управление внесло сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Эта санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В полиции также напомнили, что травмы получили 53-летняя женщина и двухлетний мальчик. Женщина работала уборщицей в расположенной неподалеку аптеке. Она проходила мимо вместе с внуком. Женщина увидела пакет и заглянула туда, после чего прогремел взрыв.

Вместе с тем советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил в эфире одного из украинских телеканалов, что взрыв в Харькове может стать опасным прецедентом для Украины. По его мнению, подобные случаи подтверждают, что Украина находится в зоне повышенной террористической угрозы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва в Харькове пострадали два человека.

Врачи увезли в больницу 53-летнюю женщину с предварительным диагнозом "рваная рана бедра" и мальчика 2016 года рождения с рваной раной правой надбровной области.