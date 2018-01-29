Одесситы попали в Львовскую больницу с острым отравлением

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Предварительно установлено, что пострадавшими оказались жители Одессы. Всех их после осмотра в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Все заболевшие возвращались с отдыха в Славском, где проживали в отеле Скала. Где именно они питались перед тем, как заболели, четко не указали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в селе Драгово Хустского района Закарпатской области трое несовершеннолетних отравились алкоголем во время колядования на Рождество. Как отметил его 19-летний товарищ, мальчик во время празднования употреблял спиртные напитки.