Одесситы попали в Львовскую больницу с острым отравлением

В медицинский пункт Львовского железнодорожного вокзала с симптомами острой кишечной инфекции обратились за помощью пять человек, двое из них дети.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
Предварительно установлено, что пострадавшими оказались жители Одессы. Всех их после осмотра в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.
Все заболевшие возвращались с отдыха в Славском, где проживали в отеле Скала. Где именно они питались перед тем, как заболели, четко не указали.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в селе Драгово Хустского района Закарпатской области трое несовершеннолетних отравились алкоголем во время колядования на Рождество. Как отметил его 19-летний товарищ, мальчик во время празднования употреблял спиртные напитки.