Во Львове задержали двоих коррупционеров

Ими оказались два сотрудника Железнодорожного отдела полиции ГУНП Львовщины. Мужчины систематически занимались вымогательство сцелью получения неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали оперативников во время получения очередной взятки в размере двух тыс долларов от местоной жительницы, для якобы закрытие уголовного дела против ее сына. Также выяснилось, что "оборотни в погонах" занимались "крышеванием" контрабанды и отмыванием денег путем ведения "черной бухгалтерии"

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Им грозит 10-ть и более лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Львовской области полиция и военная прокуратура задержали директора общества с ограниченной ответственностью.