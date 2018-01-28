Во Львове задержали двоих коррупционеров

Следователи Управления СБУ во Львовской области провели задержание двух железнодорожников.
Ими оказались два сотрудника Железнодорожного отдела полиции ГУНП Львовщины. Мужчины систематически занимались вымогательство сцелью получения неправомерной выгоды.
Правоохранители задержали оперативников во время получения очередной взятки в размере двух тыс долларов от местоной жительницы, для якобы закрытие уголовного дела против ее сына. Также выяснилось, что "оборотни в погонах" занимались "крышеванием" контрабанды и отмыванием денег путем ведения "черной бухгалтерии"
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Им грозит 10-ть и более лет лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Львовской области полиция и военная прокуратура задержали директора общества с ограниченной ответственностью.