Во Львове в озере утонут мальчик

Тут под лед провалились два мальчики. Одного из них удалось спасти, а тело второго водолазы обнаружили в воде.

Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, сегодня около двух часов дня на улице Радужной на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината гуляли четыре мальчика.

Двое из них 10 и 11 лет провалились под лед, а остальные убежали за помощью. По словам руководителя Сиховской районной администрации города Галины Гладяк, на помощь детям пришли местные жители, которые и вытащили одного из ребят.

Для поисков второго привлекли водолазов, которые и достали тело ребенка без признаков жизни. Пока не известно, почему дети оказались на территории бывшего комбината без присмотра, - добавила Гладяк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Рава-Русская Львовской области на одном из железнодорожных переездов произошла авария с участием школьника. По предварительной информации, ребенок пересекал железнодорожный путь в неположенном месте, где на него дизельный локомотив с 10-ю топливными вагонами.