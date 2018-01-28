В Сумской области застрелили заместителя главы РГА Ивана Легкого

Он был застрелен в лесу во время охоты. Как сообщает спикер областной полиции Эльвира Биганова инцидент произошел в лесном массиве села Московский Бобрик около 11 часов утра.

На место происшествия выехала и сейчас там работает следственно-оперативная группа. Погибшему мужчине 60 лет. По словам Бигановой, политик погиб мгновенно.

По данному факту полицией открыла уголовное дело по статье Уголовного Кокеса Украины "Убийство".

Полиция допрашивается сейчас все, кто с ним был, - добавила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве мужчина пытался доказать свою правоту с помощью травматического пистолета. Инцидент произошел в Шевченковском районе. По предварительным данным между двумя мужчинами возник словесный спор, один из оппонентов решил, что его аргументы исчерпаны и применил травматическое оружие.