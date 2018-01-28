В США на автомойке произошла стрельба, погибли пять человек

В результате инцидента пятеро людей погибли. Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные местной полиции, еще один клиент мойки получил ранение.

Инцидент, как уточнили полицейские, произошел около трех часов ночи по местному времени на автомойке Ed's Car Wash в американском городе Мелкрофт, расположенного примерно в 85 километрах от Питтсбурга.

Остальные подробности случившегося в полиции не сообщили, заявив, однако, что на данный момент угрозы для общественности нет.

Вместе с тем в полиции также отметили, что пока неизвестно, где находится стрелок и смогли ли его ликвидировать сотрудники правопорядка или ему удалось убежать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве мужчина пытался доказать свою правоту с помощью травматического пистолета. Иинцидент произошел в Шевченковском районе. По предварительным данным между двумя мужчинами возник словесный спор, один из оппонентов решил, что его аргументы в теории исчерпаны и применил травматическое оружие. Свидетели и очевидцы происшествия вызвали на место стрельбы полицию.