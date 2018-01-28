22:47 28.01.2018 | Происшествия | Новости
100185196:Polishuk

В США на автомойке произошла стрельба, погибли пять человек

В Соединенных Штатах Америки в Пенсильвании в воскресенье, 28 января, неизвестный открыл стрельбу по клиентам автомойки.

В США на автомойке произошла стрельба, погибли пять человек

В результате инцидента пятеро людей погибли. Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на данные местной полиции, еще один клиент мойки получил ранение.

Инцидент, как уточнили полицейские, произошел около трех часов ночи по местному времени на автомойке Ed's Car Wash в американском городе Мелкрофт, расположенного примерно в 85 километрах от Питтсбурга.

Остальные подробности случившегося в полиции не сообщили, заявив, однако, что на данный момент угрозы для общественности нет.

Вместе с тем в полиции также отметили, что пока неизвестно, где находится стрелок и смогли ли его ликвидировать сотрудники правопорядка или ему удалось убежать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве мужчина пытался доказать свою правоту с помощью травматического пистолета. Иинцидент произошел в Шевченковском районе. По предварительным данным между двумя мужчинами возник словесный спор, один из оппонентов решил, что его аргументы в теории исчерпаны и применил травматическое оружие. Свидетели и очевидцы происшествия вызвали на место стрельбы полицию.

Поделиться
Читайте также:
 
В Запорожье 30 пожарных тушили кран - ФОТО В Польше украинец фурой въехал в комнату, где спали дети - ФОТО Из-за снегопада в столице могут ограничить въезд грузовиков Во Львове в озере утонут мальчик
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив