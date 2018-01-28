В Ровенской области неизвестный бросил гранату во двор жилого дома - ФОТО

В ночь на воскресенье, 28 января, неизвестные в Ровенской области бросили гранату в забор двора местного жителя.
К счастью во время инцидента никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба областной полиции, информация о взрыве поступила около двух часов ночи. В полицию позвонил 37-летний житель села Ясинец. Он рассказал, что злоумышленники бросили в его забор взрывной предмет.
Следственно-оперативная группа уже на месте происшествия установила, что в результате взрыва была повреждена нижняя часть забора. По результатам осмотра места происшествия было обнаружено, что взрывным предметом была граната РГД 5.
По данным ведомства, обломки гранаты полицейские изъяли и в рамках уголовного дела, открытого по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно 22 января 2018 года во дворе частного дома взорвалась граната.