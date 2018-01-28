В Париже продолжают бороться с наводнением

Об этом передает Euronews. Сообщается, что уровень воды местами достигает шести и более метров. Власти обеспокоены южной частью города, так как там находится большая часть исторических сооружений и улиц, которые не были заранее подготовлены к отражению стихийного бедствия. Отключение электричества в центре заставило эвакуироваться около 1000 человек.

Сильные дожди ударили и по другим французским города, в частности и по Лиону, где власти объявили режим чрезвычайного положение, движение транспорта и работа муниципальных органов власти были временно ограничены. Французские климатологи утверждают, что это самая влажная зима в стране с 1959 года.

"У нас уже была эта проблема в 2016 году, теперь это происходит снова в 2018", - утверждает одна из жительниц района Вильнёв-ле-Рои.

Как сообщалось в "УРА-Информ", уровень воды в Сене сильно поднялся. В результате стихийного бедствия в Париже во вторник, 23 января, река вышла из берегов. Как сообщает газета Le Figaro, по предварительным оценкам экспертов, уровень воды поднялся до 4,9 метров.