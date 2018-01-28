В Киеве неизвестный открыл стрельбу

По предварительной информации, инцидент произошел в Шевченковском районе. Между двумя мужчинами возник словесный спор, один из оппонентов решил, что его аргументы в теории исчерпаны и применил травматическое оружие. Свидетели и очевидцы происшествия вызвали на место стрельбы полицию. Правоохранители задержали стрелка и изъяли его пистолет.

Потерпевший от госпитализации отказался, но подал на обидчика заявление в полицию по статье умышленное легкое нанесение телесных повреждений.

Ранее в центре Одессы произошла перестрелка, в результате чего погиб один человек. Пятеро полицейских выехали на задержание мужчины, который оказал оружейное сопротивление.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в центре Амстердама группа людей открыла стрельбу по детям.