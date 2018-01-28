18:32 28.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские пограничники задержали преступника, которого разыскивает Интерпол

Украинские пограничники задержали гражданку Белоруссси, которая оказалась в списках Интерпола. Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Украинские пограничники задержали преступника, которого разыскивает Интерпол

Операция по задержанию была проведена на пункте пропуска "Новые Яриловичи" черниговскими пограничниками. По предварительной информации, женщина занималась валютными спекуляциями, никакой другой информации в сообщении нет. В белорусском консульстве уже подготовили обращение на эксрадиция преступника. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе провели операцию по задержанию члена исламистской группировки Джихадчилар, который числится в списке Интерпола. На данный момент решается вопрос о срочной экстрадиции иностранца в Узбекистан, где его уже ждет суровый приговор. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная организация уголовной полиции Интерпол объявила в розыск беглого судью Днепровского районного суда Николая Чауса. 

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