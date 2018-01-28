Украинские пограничники задержали преступника, которого разыскивает Интерпол

Операция по задержанию была проведена на пункте пропуска "Новые Яриловичи" черниговскими пограничниками. По предварительной информации, женщина занималась валютными спекуляциями, никакой другой информации в сообщении нет. В белорусском консульстве уже подготовили обращение на эксрадиция преступника.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе провели операцию по задержанию члена исламистской группировки Джихадчилар, который числится в списке Интерпола. На данный момент решается вопрос о срочной экстрадиции иностранца в Узбекистан, где его уже ждет суровый приговор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная организация уголовной полиции Интерпол объявила в розыск беглого судью Днепровского районного суда Николая Чауса.