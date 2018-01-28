09:00 28.01.2018 | Происшествия | Новости
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Теракт в Кабуле: количество жертв увеличилось

В результате взрыва автомобиля в столице Афганистана в Кабуле погибло 90 человек. Об этом передает DW.

Теракт в Кабуле: количество жертв увеличилось

Согласно информации источника, детонаций автомобиля скорой помощи произошла в районе, где находятся иностранные посольства, в том числе Щвеции, Индии и Индонезии, а также управление полиции и представительство Евросоюза. Ранее сообщалось о 18 погибших и 80 пропавших без вести, сейчас медики констатировали смерть 90 человек. 

Правоохранители установили хронологию событий действий смертника. Террорист использовал служебный транспорт, чтобы беспрепятственно проехать через один из контрольных пунктов. Как только он подъехал к пункту, то сразу же активировал взрывчатку. 

Стало известно, что ответственность за теракт взяло на себя радикально-исламистское движение "Талибан", деятельность которого запрещена во всех странах мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спасательные бригады в Кабуле продолжают проводить поисковые работы и освобождать пленников от завала помещений.

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