СБУ перекрыло канал нелегального хищения нефти

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что группа неизвестных лиц провели незаконное подключение к трубопроводу на одном из участков, принадлежащем ПАО "Укрнафта". Специалисты установили место утечки и быстро провели мероприятия по восстановление объекта стратегической инфраструктуры. Злоумышленники продавали сырье на "черном рынке" по заниженным ценам, а доход делили с содельниками.

Нарушителям работы нефтепровода даже не пришла в голову мысль о том, что огромная инфраструктура подвергалась серьезной опасности, в том числе и вероятности взрыва на некоторых участках нефтепровода.

Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году.