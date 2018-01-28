08:00 28.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ перекрыло канал нелегального хищения нефти

Сотрудники службы безопасности провели защитные меры в отрасли топливно-энергетического комплекса по его защите от внешних хищений.

СБУ перекрыло канал нелегального хищения нефти

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что группа неизвестных лиц провели незаконное подключение к трубопроводу на одном из участков, принадлежащем ПАО "Укрнафта". Специалисты установили место утечки и быстро провели мероприятия по восстановление объекта стратегической инфраструктуры. Злоумышленники продавали сырье на "черном рынке" по заниженным ценам, а доход делили с содельниками.

Нарушителям работы нефтепровода даже не пришла в голову мысль о том, что огромная инфраструктура подвергалась серьезной опасности, в том числе и вероятности взрыва на некоторых участках нефтепровода.

Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке должностных лиц различных ведомств. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. 

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