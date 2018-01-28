11:38 28.01.2018 | Происшествия | Новости
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Около берегов Панамы было зафиксировано землетрясение

У южного побережья Панамы были зафиксированы земляные толчки амплитудой в пять с половиной баллов. Об этом передает пресс-служба Геологической службы США.

Около берегов Панамы было зафиксировано землетрясение

Сообщается, что первые толчки произошли в 29 км от города Педас на тихоокеанском побережье, а сам эпицентр тряски находился южнее берегов Тихого океана на глубине 60 км. 

Информации о пострадавших или погибших нет. Власти страны объявили срочную эвакуацию всех жителей западных регионов, которые смогут переждать последствия стихии во временно возведенных лагерях. Магазины, школы и муниципалитеты временно закрыты.

Вчера в Папуа-Новой Гвинее также произошло землетрясение амплитудой шесть баллов. Власти острова ограничили движение на дорогах, несколько аэропортов отменили рейсы из-за возможности ухудшения погодных условий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Боливии и Чили прошло землетрясение магнитудой 5,7 балов по шкале Рихтера.

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