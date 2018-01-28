Около берегов Панамы было зафиксировано землетрясение

Сообщается, что первые толчки произошли в 29 км от города Педас на тихоокеанском побережье, а сам эпицентр тряски находился южнее берегов Тихого океана на глубине 60 км.

Информации о пострадавших или погибших нет. Власти страны объявили срочную эвакуацию всех жителей западных регионов, которые смогут переждать последствия стихии во временно возведенных лагерях. Магазины, школы и муниципалитеты временно закрыты.

Вчера в Папуа-Новой Гвинее также произошло землетрясение амплитудой шесть баллов. Власти острова ограничили движение на дорогах, несколько аэропортов отменили рейсы из-за возможности ухудшения погодных условий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Боливии и Чили прошло землетрясение магнитудой 5,7 балов по шкале Рихтера.