Во Львовской области локомотив травмировал ребенка - ФОТО

В результате аварии мальчика скорая помощь с травмами увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области, инцидент произошел в городе Рава-Русская.

Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и мозговую кому.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полицейские Львова задержали мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу. По словам правоохранителей, они получили информацию о выстрелах в подъезде в доме на улице Кобылянской.