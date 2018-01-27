04:00 27.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области локомотив травмировал ребенка - ФОТО

Во Львовской области в пятницу, 26 января, дизельный локомотив наехал на ребенка.

Во Львовской области локомотив травмировал ребенка - ФОТО

В результате аварии мальчика скорая помощь с травмами увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области, инцидент произошел в городе Рава-Русская.

Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и мозговую кому.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полицейские Львова задержали мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу. По словам правоохранителей, они получили информацию о выстрелах в подъезде в доме на улице Кобылянской.

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