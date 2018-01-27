16:47 27.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185134:roman

Во Львове после тренировки в бассейне умерла школьница

Во Львове после занятий в бассейне спортивного комплекса "Динамо" при непонятных обстоятельств умерла 10-летняя местная школьница. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Во Львове после тренировки в бассейне умерла школьница

Страшный инцидент произошел после очередной тренировки девочки. Она закончила тренировку и принялась переодеваться и сушить волосы, в этом ей помогала ее мама. Во время сушки волос сердце у девочки резко остановилось, тренера и медики пытались искусственным образом поддерживать жизнеспособность девочки и вернуть ее в сознание, ее срочно госпитализировали, однако уже в карете скорой констатировали ее смерть. 

Родители и тренера утверждают, что ребенок никогда не страдал сердечными заболеваниями.

Известно, что девочка проживала в селе Конопница Пустомытовского района. Причина смерти остается неизвестной. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Ясиня Раховского района на Закарпатье был обнаружен труп- 17-го юноши. Его 40-летний отчим обнаружил тело пасынка в бездыханном состоянии и с фиолетовым лицом не сеновале.

Поделиться
Читайте также:
 
Украинский фильм "Когда падают деревья" номинирован на престижную кинонаграду - ВИДЕО В Кабуле прогремел взрыв - ВИДЕО В Чехии продолжается президентская гонка Сможет ли Усик положить на лопатки Бриедиса - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив