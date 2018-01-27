Во Львове после тренировки в бассейне умерла школьница

Страшный инцидент произошел после очередной тренировки девочки. Она закончила тренировку и принялась переодеваться и сушить волосы, в этом ей помогала ее мама. Во время сушки волос сердце у девочки резко остановилось, тренера и медики пытались искусственным образом поддерживать жизнеспособность девочки и вернуть ее в сознание, ее срочно госпитализировали, однако уже в карете скорой констатировали ее смерть.

Родители и тренера утверждают, что ребенок никогда не страдал сердечными заболеваниями.

Известно, что девочка проживала в селе Конопница Пустомытовского района. Причина смерти остается неизвестной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Ясиня Раховского района на Закарпатье был обнаружен труп- 17-го юноши. Его 40-летний отчим обнаружил тело пасынка в бездыханном состоянии и с фиолетовым лицом не сеновале.