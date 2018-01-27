18:49 27.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе заминировали городской совет

В Одессе неизвестный сообщил о ложном минировании здания городского совета. Об этом передает пресс-служба полиции в Одесской области.

В Одессе заминировали городской совет

По предварительной информации, в 11:25 на спецлинию "101" поступило сообщение о том, что здание Одесской ГА заминировано. На место происшествия выехала бригада саперов, спасатели, пожарные и правоохранители. В течении 20 минут было эвакуировано 60 человек - депутатов и сотрудников ОДА. 

"В ходе проверки никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в официальном уведомлении ОДА.

Ранее в Одессе задержали мужчину – местного жителя, у которого уже есть судимость Он, пребывая в нетрезвом состоянии, сообщил про минирование квартиры в одном из жилых зданий. По обоим этим случаям уже открыты уголовные дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове из-за " минирования" общежития эвакуированы 240 граждан.

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