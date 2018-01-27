В Одессе заминировали городской совет

По предварительной информации, в 11:25 на спецлинию "101" поступило сообщение о том, что здание Одесской ГА заминировано. На место происшествия выехала бригада саперов, спасатели, пожарные и правоохранители. В течении 20 минут было эвакуировано 60 человек - депутатов и сотрудников ОДА.

"В ходе проверки никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в официальном уведомлении ОДА.

Ранее в Одессе задержали мужчину – местного жителя, у которого уже есть судимость Он, пребывая в нетрезвом состоянии, сообщил про минирование квартиры в одном из жилых зданий. По обоим этим случаям уже открыты уголовные дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове из-за " минирования" общежития эвакуированы 240 граждан.