11:19 27.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

В Киеве на проспекте Свободы произошла авария. Об этом передает "Киев Оперативный" в Facebook.

В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

По предварительной информации, инцидент произошел в половине двенадцатого ночи на проспекте Свободы. Водитель автомобиля Volkswagen хотел совершить поворот через двойную сплошную, но не учел факта наличия на другой стороне дороги такси Opel, в котором находилось двое пассажиров, в том числе и ребенок. В результате инцидента пострадали трое человек, все они получили незначительные травмы и были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пьяный водитель за рулем иномарки устроил аварию в столице.

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