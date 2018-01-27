В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

По предварительной информации, инцидент произошел в половине двенадцатого ночи на проспекте Свободы. Водитель автомобиля Volkswagen хотел совершить поворот через двойную сплошную, но не учел факта наличия на другой стороне дороги такси Opel, в котором находилось двое пассажиров, в том числе и ребенок. В результате инцидента пострадали трое человек, все они получили незначительные травмы и были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пьяный водитель за рулем иномарки устроил аварию в столице.