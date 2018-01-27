11:55 27.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Баку прогремел взрыв

В столице Азербайджана Баку произошла утечка газа, в результате которой погибло два человека. Об этом передает News.Az.

В Баку прогремел взрыв

По предварительной информации, в здании на улице Дилара Алиева около одной из станций метро. На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь. Спасатели констатировали утечку газа в одной из труб, что и привело к детонации остальную часть трубопровода. Станцию метро временно перекрыли.

Вчера похожий случай произошел в Польще. В местности Мурована-Госьлина неподалеку от Познани произошел сильнейший взрыв на газопроводе. Предварительно установлено, что взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода. Воспаление привело к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Донецкой области завершили строительство нового газопровода в Авдеевку.

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