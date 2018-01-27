Турция продолжает наступление в Африне

По данным турецкого Генштаба, входе обстрела города из различного вида вооружения было уничтожено 340 строительных объектов различной величины, а вместе в ними ликвидировано почти 400 боевиков террористической, как утверждает Анкара, представителей сирийской партии "Демократический союз" (PYD, Анкара считает их союзниками PKK) и курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Не обошлось и без потерь со стороны турецких вооруженных сил, было ранено 30 бойцов и убито 13 солдат союзных Турции сил из рядов сирийской оппозиции.

Ранее Совет Безопасности Организации объединенных наций провел консультации по ситуации в Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Турция начала наземное наступление на курдский анклав в Сирии.