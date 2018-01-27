Неизвестные в Амстердаме открыли стрельбу

По предварительной информации правоохранителей, неизвестные начали стрелять из огнестрельного оружия по подростку, а затем все злоумышленники сткрылись на автомобиле, очевидцы не успели зафиксировать номерной знак транспорта. В результате стрельбы погиб один подросток. Инцидент произошел поздно вечером, другие обстоятельства стрельбы не сообщаются. Полиция временно перекрыла улицу для проведения следственных действий.

Полиция проводит осмотр всех камер наружного наблюдения, опрашиваются свидетели, во всех общественных местах уже распространены фотороботы преступников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе неизвестный устроил перестрелку с полицией. Поддатый мужчина из скорострельного ружья из окна своей квартиры начал стрелять по прохожим и пожилым людям, которые находились у подьезда дома. Его задержали.