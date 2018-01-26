13:53 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове мужчина стрелял в подъезде и спрятался в шкафу - ФОТО

Полицейские Львова задержали мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Во Львове мужчина стрелял в подъезде и спрятался в шкафу - ФОТО

По словам правоохранителей, они получили информацию о выстрелах в подъезде в доме на улице Кобылянской.

На месте стало ясно, что ссора произошла между соседями. 34-летняя жительница рассказала, что сосед стрелял во дворе дома и подъезде, угрожая ее сыну. По словам заявительницы, мужчина забежал к себе в квартиру.

В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчины обнаружили в шкафу, а возле него лежал предмет, похожий на пистолет.

Подозреваемым оказался 56-летний мужчина. Его доставили в Галицкий отдел полиции. Пистолет оказался марки Ekol Gediz – А Cal9mm. Предварительная квалификация события – хулиганство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Лозовая Харьковской области неизвестный мужчина совершил налет на патрульный автомобиль полиции. Так, в местное отделение полиции поступило уведомление о попытке кражи электрического счетчика.

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