08:15 26.01.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции в аварию попал школьный автобус, пострадали 22 ученика - ФОТО, ВИДЕО

На юго-западе Франции в пятницу утром, 26 января, школьный автобус столкнулся с автомобилем.

Во Франции в аварию попал школьный автобус, пострадали 22 ученика - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии травмы получили 27 человек. Как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на данные местных властей, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Мансьє.

Среди пострадавших 22 ребенка. При этом пятеро из них - серьезно. Также пострадали пятеро взрослых.

Всего на момент столкновения в автобусе находилось 45 учениками средней школы и девятью взрослыми, включая водителя. Вместе с тем сколько человек находилось в автомобиле и в каком они состоянии пока не известно.

Причины аварии также еще устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту вертолета Ми-8, который разбился в четверг вечером, 25 января, в Кременчуге, погибли. По предварительным данным, на борту вертолета находилось четверо человек.

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