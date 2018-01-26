12:32 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтаве горит рынок "Алмазный" - ФОТО

В пятницу утром, 26 января, в Полтаве произошел масштабный пожар.

В Полтаве горит рынок

В городе загорелся рынок "Алмазный". Как сообщает пресс-служба полиции города, уже на месте спасатели установили, что огнем охвачено несколько торговых павильонов.

Сейчас на месте происшествия работают бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейские и медики. Правоохранители устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице. По меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали. По словам медиков, число жертв может увеличиться.

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