В Полтаве горит рынок "Алмазный" - ФОТО

В пятницу утром, 26 января, в Полтаве произошел масштабный пожар.
В городе загорелся рынок "Алмазный". Как сообщает пресс-служба полиции города, уже на месте спасатели установили, что огнем охвачено несколько торговых павильонов.
Сейчас на месте происшествия работают бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейские и медики. Правоохранители устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице. По меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали. По словам медиков, число жертв может увеличиться.