В Полтаве горит рынок "Алмазный" - ФОТО

В городе загорелся рынок "Алмазный". Как сообщает пресс-служба полиции города, уже на месте спасатели установили, что огнем охвачено несколько торговых павильонов.

Сейчас на месте происшествия работают бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полицейские и медики. Правоохранители устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице. По меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали. По словам медиков, число жертв может увеличиться.