В Польше взорвался газопровод , 20 человек эвакуировали - ФОТО

Предварительно установлено, что взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода.

Воспаление привело к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители домов эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Тушение огня длилось почти два часа.

По информации местных властей, что пострадавшие в результате пожара, получат пособие в размере 6 тысяч злотых, а также средства на восстановление домов. Кроме того, из-за пожара повреждена дорога к деревне Раковня.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице, по меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали.