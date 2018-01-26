В Польше взорвался газопровод , 20 человек эвакуировали - ФОТО

В местности Мурована-Госьлина неподалеку от Познани в ночь с 25 на 26 января произошел сильнейший взрыв на газопроводе. Об этом сообщает "Радио Польша".
Предварительно установлено, что взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода.
Воспаление привело к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители домов эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Тушение огня длилось почти два часа.
По информации местных властей, что пострадавшие в результате пожара, получат пособие в размере 6 тысяч злотых, а также средства на восстановление домов. Кроме того, из-за пожара повреждена дорога к деревне Раковня.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в больнице города Мирян на юго-востоке Южной Кореи возник пожар в больнице, по меньшей мере 33 человека погибли и более 70 пострадали.