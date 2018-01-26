В Крыму на две части разорвало автомобиль, трое погибших - ФОТО, ВИДЕО

Три человека погибли мгновенно, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, авария произошло ранним утром в пятницу у села Новоандреевка в Крыму.

По словам правоохранителей, из-за несоблюдения скоростного режима водитель иномарки KIA Cerato на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT.

"KIA Cerato была установлена изношенная летняя резина, а спидометр в момент столкновения зафиксировал скорость 100 км/час", - рассказали полицейские.

В то же время сотрудники МЧС подчеркнули, что тела участников ДТП пришло доставать из оставшихся частей транспортного средства. Поскольку, легковушку в результате столкновения разорвало на две части.

Сейчас все причины аварии более подробно устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на проспекте Победы столкнулись сразу четыре автомобиля.