14:56 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Крыму на две части разорвало автомобиль, трое погибших - ФОТО, ВИДЕО

На трассе Джанкой-Симферополь в Крыму водитель автомобиля KIA Cerato не учел дорожные условия, после чего произошло страшное ДТП. В результате сильного удара с микроавтобусом, легковушку разорвало на две части. 

В Крыму на две части разорвало автомобиль, трое погибших - ФОТО, ВИДЕО

Три человека погибли мгновенно, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, авария произошло ранним утром в пятницу у села Новоандреевка в Крыму.

По словам правоохранителей, из-за несоблюдения скоростного режима водитель иномарки KIA Cerato на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT. 

"KIA Cerato была установлена изношенная летняя резина, а спидометр в момент столкновения зафиксировал скорость 100 км/час", - рассказали полицейские.

В то же время сотрудники МЧС подчеркнули, что тела участников ДТП пришло доставать из оставшихся частей транспортного средства. Поскольку, легковушку в результате столкновения разорвало на две части.

Сейчас все причины аварии более подробно устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на проспекте Победы столкнулись сразу четыре автомобиля.

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