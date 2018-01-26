В Крыму на две части разорвало автомобиль, трое погибших - ФОТО, ВИДЕО
На трассе Джанкой-Симферополь в Крыму водитель автомобиля KIA Cerato не учел дорожные условия, после чего произошло страшное ДТП. В результате сильного удара с микроавтобусом, легковушку разорвало на две части.
Три человека погибли мгновенно, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По словам правоохранителей, из-за несоблюдения скоростного режима водитель иномарки KIA Cerato на скользкой дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT.
"KIA Cerato была установлена изношенная летняя резина, а спидометр в момент столкновения зафиксировал скорость 100 км/час", - рассказали полицейские.
В то же время сотрудники МЧС подчеркнули, что тела участников ДТП пришло доставать из оставшихся частей транспортного средства. Поскольку, легковушку в результате столкновения разорвало на две части.
Сейчас все причины аварии более подробно устанавливаются.
В северной части американского штата Иллинойс, в окрестностях города Начуса, взорвалась труба газопровода, вследствие чего погибли два человека. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.