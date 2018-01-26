14:30 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах люди жалуются на мусорный апокалипсис - ФОТО, ВИДЕО

В некоторых микрорайонах Черкасс недялями стоят переполненные баки с мусорными отходами по всему городу.

В Черкассах люди жалуются на мусорный апокалипсис - ФОТО, ВИДЕО

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала ICTV.

Отметим, что наибольший мусорный коллапс - в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и Мытница. По этому поводу, горожане даже угрожают принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.

Однако в настоящее время местные жители пока что постять в соцсети снимки этого беспределия. Также люди обрывают телефоны коммунальщиков и глав ОСМД, но ответа так и не получают.

В ответ возмущенные люди получают объяснения, что проблема с несвоевременным вывозом мусора возникла из-за неисправности автомобилей предприятия-подрядчика и недостатка средств их отремонтировать.

"С 7 машин, которые вывозят мусор из Черкасс, из строя из-за непогоды вышло 4, объясняет руководитель предприятия-перевозчика. Одну из них починили и сейчас она уже в строю. Тем не менее очистить от мусора весь город не успевают", - говорится в сообщении.

Вообщем, заниматься вывозом мусора в этот период фактически некому. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после встречи Нового года возле главной елки страны на Софийской площади люди оставили после себя кучи мусора. Именно тут проходили главные торжества ночи.

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