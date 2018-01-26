12:30 26.01.2018 | Происшествия | Новости
100185045:labazovych

Кортеж президента США сбил в Давосе полицейского

В швейцарском Давосе белый BMW X5, вероятно, из кортежа главы государства Америки Дональда Трампа сбил сотрудника полиции. В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону.

Кортеж президента США сбил в Давосе полицейского

Об этом сообщает газета Blick. Как отмечается, авария случилася у отеля InterContinental, где остановился сам президент США. Вообщем, инцидент зафиксировала одна из камер наблюдения.

Позже видеозапись дорожно-транспортного происшествия выложила на своем сайте швейцарская газета Blick. В настоящее время ни одна из сторон не прокомментировала происходящее.

Кстати, сегодня, 26 января, Дональд Трамп выступит с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", политика президента Дональда Трампа "Америка в первую очередь" угрожающе нависала над Международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма и системы международной торговли, которая лежит в его основе.

Поделиться
Читайте также:
 
На Филиппинах из-за вулкана эвакуировали 90 тысяч человек Эстония призвала Украину удалить страну из списка офшоров Кейси Аффлек не получил "Оскар" в связи со скандалом ООН запустила кампанию по сбору средств для гуманитарных проектов в Ливии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив