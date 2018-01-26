Кортеж президента США сбил в Давосе полицейского

Об этом сообщает газета Blick. Как отмечается, авария случилася у отеля InterContinental, где остановился сам президент США. Вообщем, инцидент зафиксировала одна из камер наблюдения.

Позже видеозапись дорожно-транспортного происшествия выложила на своем сайте швейцарская газета Blick. В настоящее время ни одна из сторон не прокомментировала происходящее.

Кстати, сегодня, 26 января, Дональд Трамп выступит с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", политика президента Дональда Трампа "Америка в первую очередь" угрожающе нависала над Международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма и системы международной торговли, которая лежит в его основе.