01:30 25.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове перевернулась маршрутка, пострадали три пассажира - ФОТО

Во Львове в среду, 24 января, микроавтобус столкнулся с маршруткой.

Во Львове перевернулась маршрутка, пострадали три пассажира - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали. Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, авария произошла вечером на улице Шевченко.

Грузовой микроавтобус Merсedes по не известным пока причинам столкнулся с автобусом ГАЗель, который осуществлял рейс по маршруту №131. От удара ГАЗель перевернулась. Скорая помощь увезла травмированных в больницу, а полиция сейчас устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чернигове в среду утром, 24 января, маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате аварии пострадали 12 человек. При этом трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии.

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