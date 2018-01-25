Во Львове перевернулась маршрутка, пострадали три пассажира - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали. Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, авария произошла вечером на улице Шевченко.

Грузовой микроавтобус Merсedes по не известным пока причинам столкнулся с автобусом ГАЗель, который осуществлял рейс по маршруту №131. От удара ГАЗель перевернулась. Скорая помощь увезла травмированных в больницу, а полиция сейчас устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Чернигове в среду утром, 24 января, маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате аварии пострадали 12 человек. При этом трое из травмированных находятся в тяжелом состоянии.